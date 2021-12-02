МВД РФ начало проверку Netflix по выявлению гей-пропаганды

МВД России проводит проверку стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. До её окончания в ведомстве не дают комментариев, передаёт ТАСС. Ранее на Netflix из-за демонстрации сервисом сериалов ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+» пожаловалась общественный уполномоченный по правам семьи Ольга Баранец.

До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными, — сказал собеседник агентства из МВД.

Баранец считает, что сервис содержит «красочную коллекцию фильмов и сериалов» о жизни представителей ЛГБТ-сообщества. Она усмотрела в этом признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением Интернета), и попросила привлечь к ответственности по этой статье как саму стриминговую платформу, так и её должностных лиц.

Ранее Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор из-за российского сериала «Чики», так как, по её мнению, в сериале уделено много внимания гомосексуальности несовершеннолетнего ребёнка.

В начале ноября стало известно, что МВД возбудило административное дело в отношении телеканала ТНТ после поцелуя двух комиков на шоу «Игра». На программу правоохранителям пожаловался депутат Госдумы Михаил Романов. По его словам, к нему поступило заявление от граждан о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканала. В одном из выпусков шоу комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнёра по команде «Камызяки» Александра Панекина, который играл жениха.