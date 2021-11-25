МВД проверит Netflix на соблюдение закона о ЛГБТ-пропаганде

В Министерство внутренних дел поступила жалоба на Netflix из-за демонстрации сервисом сериалов ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+», сообщают «Ведомости». Её подала Ольга Баранец, которая называет себя общественным уполномоченным по правам семьи. Ведомство приступило к рассмотрению жалобы.

По словам Баранец, сервис содержит «красочную коллекцию фильмов и сериалов» о жизни представителей ЛГБТ-сообщества. Она усматривает в этом признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением Интернета) и просит привлечь к ответственности по этой статье как саму стриминговую платформу, так и её должностных лиц.

На сайте Баранец также есть статья с требованием «привлечь Netflix за пропаганду извращений российским детям». В ней утверждается , что сервис занимается пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и транслированием «искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Наша цель — препятствовать пропаганде ЛГБТ-движения. В идеале хотелось бы получить судебный запрет на любое публичное распространение ЛГБТ-идей. Закон же есть, закон надо соблюдать, — заявила общественница.

Ранее Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор из-за российского сериала «Чики», вышедшего в онлайн-прокате. Она потребовала привлечь к ответственности владельцев сервиса more.tv, на котором сериал доступен к просмотру. Общественница заявила, что в сериале уделено много внимания гомосексуальности несовершеннолетнего ребёнка, который является сыном одной из героинь. Создатели картины подчеркнули, что к ним не поступало ни одного официального запроса или претензии по этому поводу.