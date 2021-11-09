На ТНТ завели дело после поцелуя двух мужчин на шоу «Игра»

МВД возбудило административное дело в отношении телеканала ТНТ после поцелуя двух комиков на шоу «Игра». На программу правоохранителям пожаловался депутат Госдумы Михаил Романов. Об этом он сам рассказал ТАСС. По его словам, к нему поступило заявление от граждан о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканала.

В частности, ко мне поступило заявление от граждан о том, что в эфире шоу федерального телеканала ТНТ «Игра» присутствуют некие сцены, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Я обратился в прокуратуру, а прокуратура передала мое обращение в МВД, так как первичную проверку по таким материалам проводит именно это ведомство. И сегодня мне пришёл ответ за подписью заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова о том, что по обращению возбудили дело по ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), — рассказал депутат.

По его словам, эта ситуация должна послужить примером для федеральных телеканалов насчет того, как нужно относиться к тому контенту, который они транслируют.

3 октября ТНТ показал очередной выпуск шоу «Игра», в котором комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнёра по команде «Камызяки» Александра Панекина, который играл жениха.

Напомним, ранее протокол по статье о гей-пропаганде среди детей составили на телеканал «Муз-ТВ». Рассмотрение дела должно пройти 17 ноября в Басманном суде Москвы. Во время трансляции «Премии МУЗ-ТВ» — 2021 показали, как певец Филипп Киркоров появился вместе с рэпером Давой (Давид Манукян). Они приехали в белом кабриолете в цветах в сопровождении группы полуобнаженных мужчин. Кроме того, блогер Игорь Синяк был одет в платье, а тиктокер Даня Милохин — в костюм, одна часть которого состояла из платья, а другая из смокинга.