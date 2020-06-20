Минкомсвязь запланировала на 20 июня три вывозных рейса

https://static.news.ru/photo/60ef8b9e-b2c8-11ea-925b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 20 июня, российские авиакомпании совершат вывозные рейсы из Вьетнама, Киргизии и Узбекистана.

Рейс из Хошимина доставит пассажиров в Екатеринбург и Москву. В столицу также прибудет рейс из киргизского города Ош. Самолёт из Ташкента приземлится в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минкомсвязи.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано только для некоторых видов рейсов, включая вывозные, которыми на родину доставляются россияне, застрявшие за рубежом.

В конце марта их число было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров: в московский аэропорт Шереметьево — не более 500 человек в сутки, в воздушные гавани других городов — не более 200 человек в сутки.

Как ранее писал NEWS.ru, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, больше всего российских граждан, желающих вернуться на родину, остаётся в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, проблемными остаются Северная и Латинская Америка — трудности с вывозом оттуда россиян обусловлены карантинными мерами и малым количеством рейсов.