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Министр обороны Украины Резников: Россию ждёт «сюрприз»

10:23, 07 марта 2022
Министр обороны Украины Резников: Россию ждёт «сюрприз» Алексей Резников Фото: Стрингер/РИА Новости
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в вопросе поставок вооружения и боеприпасов в страну есть существенный прогресс, и пообещал России «сюрприз», передаёт RT.

«Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов — это щепетильный момент. Пусть врага ждёт сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс», — приводит агентство слова министра.

Ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин рассказал, что решение ФРГ поставлять оружие Украине вызывает у Москвы разочарование. По его словам, это связано с озабоченностью, что вооружения рискуют попасть в руки террористов и мародёров.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

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