Министр обороны Германии одобрил обстрелы ВСУ в России

Фото: МО Украины

Обстрелы и другие диверсии украинских военных на территории России допустимы без угрозы жизни мирным жителям, заявил в эфире телеканала ZDF министр обороны Германии Борис Писториус. По его мнению, такие действия допустимы для отрезания путей снабжения российской армии.

Здесь нужно проводить различие. Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы, — сказал Писториус.

При этом он отметил, что страны Запада должны соблюдать «красные линии» в вопросе поставок оружия на Украину. По словам Писториуса, если Киев запрашивает запрещенные во всем мире бомбы, партнеры должны ответить отказом.

20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с момента начала проведения военной операции на Украине из-за атак ВСУ погибли 30 жителей региона. Также он рассказал, что 123 человека получили различные травмы. Всего украинские военные атаковали Белгородскую область 2276 раз, добавил Гладков.