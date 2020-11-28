Министр обороны Австрии заболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f0bb2180-32d3-11eb-839c-fa163e074e61_660.jpg Клаудиа Таннер Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global Look Press

Тест на коронавирус министра обороны Австрии Клаудии Таннер показал положительный результат.

По словам пресс-секретаря главы ведомства, сейчас Таннер чувствует себя хорошо и продолжит исполнять служебные обязанности удалённо, передаёт агентство APA.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Австрии коронавирусом заразились 279 708 человек, выздоровели 216 998. За минувшие сутки врачи выявили ещё 4047 заражённых. В больницы доставлен 4251 заболевший, из них 691 находится на интенсивной терапии.

Ранее NEWS.ru писал, что австрийцы массово скупали продукты и одежду перед вторым жёстким локдауном из-за COVID-19. Ограничения вступили в силу 17 ноября. Правительство республики было вынуждено пойти на эти меры из-за роста случаев заболевания коронавирусом, который наблюдается, несмотря на действующий с 3 ноября «мягкий» локдаун. По мнению властей, система здравоохранения может не выдержать.

С 17 ноября в Австрии закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. Школы и университеты полностью переходят на дистанционное обучение. Также не закроют банковские и почтовые отделения. Все предприятия по возможности переводят сотрудников на удалённую работу.

Кроме того, на время локдауна вновь круглосуточно действуют ограничения на нахождение в общественных местах.