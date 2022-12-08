Минфин США отказался от проверки судов с нефтью в водах Турции

Фото: pixabay.com

Заместитель главы министерства финансов США Уолли Адейемо в ходе телефонного разговора с замглавы министерства иностранных дел Турции Седатом Оналом заявил, что потолок цен на нефть из России не требует дополнительных проверок кораблей в водах Турции. Стороны согласились с тем, что необходимо, чтобы мировые рынки топлива не испытывали дефицита. При этом американская сторона не раскрыла, какие меры собираются принимать США для контроля над исполнением принятых мер, пишут «Известия».

Заместитель министра подчеркнул тот факт, что режим ограничения цен применяется только к нефти российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды, — сказано в публикации.

В ходе переговоров представители двух стран отметили, что необходим простой режим соблюдения требований по транзиту нефти через турецкие проливы.

Создание собственного флота танкеров для транспортировки нефти позволит наладить поставки сырья в Азию и обойти введенные Западом санкции в виде потолка цен и эмбарго, ранее рассказал аналитик Максим Осадчий. Благодаря этому удастся поставлять нефть в страны по ценам выше $60, пояснил эксперт. Он отметил, что если не воспользоваться этим способом, рубль может ослабиться из-за сокращения притока нефтедолларов.