МИД возмутился «отстранением» России от решения ближневосточных конфликтов МИД РФ возмутился попыткой избавиться от России при решении конфликтов на Ближнем Востоке

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Министерство иностранных дел России назвало «политическим нонсенсом» попытки выключить российскую сторону из процесса решения любого ближневосточного кризиса. Речь идёт о заседании Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам, которое состоялось 10–11 мая в Брюсселе, для участия в котором Россию не пригласили. В ведомстве добавили, что такое решение вызывает «сожаление и непонимание», пишет ТАСС.

Любые попытки выключить Россию из процесса решения палестино-израильского, сирийского или любого другого ближневосточного кризиса — политический нонсенс, — сказано в сообщении ведомства.

Российские дипломаты назвали своих коллег в Европе «западными функционерами».

Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк ранее признала превосходство России в информационном пространстве. Об этом она заявила в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. При этом она назвала дезинформацией поступающие из России сведения о происходящем на Украине. Дипломат отметила, что США должны прикладывать больше усилий в этом направлении. Она призвала руководство США быть более креативным в этом вопросе.