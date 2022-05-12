МИД России назвал последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО МИД РФ предупредил об ответных шагах при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Вступление Финляндии в НАТО станет прямым нарушением её международно-правовых обязательств, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД. По мнению российского министерства, целью НАТО в данном случае является создание нового фланга военной угрозы в отношении России и лишение Финляндии самостоятельности. Присоединение же Финляндии к НАТО нанесёт серьёзный ущерб российско-финляндским отношениям и поддержанию стабильности и безопасности на севере Европы.

Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования <...> угроз её национальной безопасности, — подчеркнули в МИД.

Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО, заявив, что этот шаг будет способствовать безопасности Финляндии, а сама страна укрепит весь оборонный альянс в целом. Они также выразили надежду на то, что все необходимые для этого шаги на национальном уровне будут предприняты уже в ближайшие дни.

В свою очередь, бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо предположил, что в случае вхождения Финляндии в НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, а Балтийское море с большой долей вероятности потеряет статус безъядерного.