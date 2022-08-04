МИД России: Лавров в Камбодже провел контакты со всеми, кто не прятался

Фото: МИД РФ

Встреча с Премьер-министром Камбоджи Хун Сеном

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел контакты в Камбодже со всеми, кто не прятался, сообщили журналистам члены российской делегации. Дипломаты таким образом отреагировали на заявления Белого дома о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен «поймает за пуговицу» главу МИД РФ при первой возможности. Представители России заверили, что все «пуговицы министра целые», пишет ТАСС.

Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже, — пошутили в российской делегации.

В рамках совещания глав МИД в формате РФ — АСЕАН Сергей Лавров 4-5 августа будет находится в столице Камбоджи Пномпене.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби ранее заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет искать возможности для разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках министерской встречи АСЕАН в Камбодже. По его словам, американский политик хочет обсудить вопрос обмена заключенными с российским министром. Кирби указал на большую вовлеченность Блинкена в решение данного вопроса.