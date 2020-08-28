МИД РФ предупредил россиян об исходящей от спецслужб США опасности

https://static.news.ru/photo/ee6cd2e6-e960-11ea-851e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ в связи с арестом в Соединённых Штатах Америки россиянина Егора Крючкова предупредило отправляющихся за рубеж граждан России о риске подвергнуться преследованию со стороны спецслужб США.

Как передаёт RNS, дипломатическое ведомство подчеркнуло, что опасность столкнуться с агрессивными действиями со стороны американских силовых органов существует как в самих США, так и в третьих странах, так как Вашингтон может направить властям этих государств соответствующий запрос.

В связи с арестом <..> в США гражданина Российской Федерации 27-летнего Егора Крючкова и в развитие опубликованных МИД России 2 сентября 2013 года, 10 апреля 2014 года, 22 мая 2015 года, 11 апреля 2016 года, 16 февраля 2017 года, 1 февраля 2018 года и 25 января 2019 года предупреждений гражданам Российской Федерации хотели бы вновь привлечь внимание выезжающих за рубеж соотечественников к угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и специальных служб, — говорится в распространённом МИД заявлении.

Как писал NEWS.ru, Крючкова задержали в Лос-Анджелесе по подозрению в покушении на киберпреступление. Минюст США сообщил, что россиянин вместе с предполагаемыми сообщниками пытался подкупить сотрудника неназванной компании. Попытки уговорить американца взять $1 млн за допуск к компьютерной системе завода предпринимались с 15 июля по 22 августа. Целью россиянина называлась загрузка вредоносного программного обеспечения в систему компании. Позже предприниматель Илон Маск заявил, что целью кибератаки должен был стать завод Tesla в Неваде.