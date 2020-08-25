Россиянин Крючков арестован в США по обвинению в киберпреступлении

https://static.news.ru/photo/8a3826ae-e730-11ea-afd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Российский гражданин Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе. Его обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления.

Об этом сообщается на сайте Минюста США. Отмечается, что 27-летний россиянин вместе с предполагаемыми сообщниками пытался подкупить сотрудника неназванной компании.

Попытки уговорить американца взять $1 млн за допуск к компьютерной системе завода предпринимались с 15 июля по 22 августа. Целью россиянина называется загрузка вредоносного программного обеспечения в систему компании.

По мнению властей США, россиянин хотел скачать базу данных и после шантажировать руководство компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США. Жюри присяжных федерального суда Северного округа Калифорнии единогласно признало его виновным по всем девяти пунктам предъявленных обвинений. Хотя присяжные признали россиянина виновным, они не согласились с утверждениями прокуратуры касательно мотивов проникновения Никулина в компьютерные системы двух предприятий.