Россиянин Крючков арестован в США по обвинению в киберпреступлении

Российский гражданин Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе. Его обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления.
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Попытки уговорить американца взять $1 млн за допуск к компьютерной системе завода предпринимались с 15 июля по 22 августа. Целью россиянина называется загрузка вредоносного программного обеспечения в систему компании.
По мнению властей США, россиянин хотел скачать базу данных и после шантажировать руководство компании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США. Жюри присяжных федерального суда Северного округа Калифорнии единогласно признало его виновным по всем девяти пунктам предъявленных обвинений. Хотя присяжные признали россиянина виновным, они не согласились с утверждениями прокуратуры касательно мотивов проникновения Никулина в компьютерные системы двух предприятий.
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