Маск назвал завод Tesla целью атаки задержанного в США россиянина

https://static.news.ru/photo/34447458-e8e0-11ea-9235-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что объектом якобы планировавшейся россиянином Егором Крючковым кибератаки был его завод Tesla, производящий электромобили в штате Невада.

Об аресте Крючкова по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления сообщил 27 августа Минюст США. Утверждалось, что 27-летний россиянин с сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника неназванной компании. Тому за деньги предлагали внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему завода.

Однако сотрудник обратился в ФБР и представители спецслужбы сорвали план хакеров против завода Tesla, сообщает портал Teslarati.

Весьма признателен. Это была серьёзная атака, — отметил публикацию Маск в своём Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе. Его обвиняют в организации сговора за попытки уговорить американца взять $1 млн за допуск к компьютерной системе завода. По мнению властей США, россиянин хотел скачать базу данных и после шантажировать руководство компании.