МИД России оценил предложение реформировать Евросоюз В МИД России заявили, что ЕС всё менее самостоятелен в своих решениях

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Руководству Европейского союза всё сложнее списывать свои внешние и внутриполитические промахи на отсутствие должных компетенций, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Так он прокомментировал предложение Европарламента реформировать ЕС и расширить его полномочия, которые в настоящее время в большей степени находятся в ведении национальных правительств. По словам Зайцева, это «внутренняя кухня» Союза, в которую Москва не вмешивается.

Насчёт дальнейших отношений между Москвой и Брюсселем, ЕС, очевидно, всё менее самостоятелен в своих решениях, предпочитая действовать с оглядкой, а то и по прямому указанию Вашингтона. Поэтому наделение евроинститутов более широкими полномочиями в той или иной сфере на данном этапе едва ли способно придать позитивную динамику в отношениях с Москвой, — сказал Зайцев.

Он подчеркнул, что при этом Россия по-прежнему готова к честному и прагматичному взаимодействию как с евроинститутами, так и со странами — членами ЕС по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее Европарламент на фоне происходящих событий в мире выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений говорится об отмене принципа принятия важнейших решений единогласно. Кроме того, предлагается наделить депутатов Европарламента законодательной инициативой и полномочиями в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны. Сегодня они находятся в ведении национальных правительств.