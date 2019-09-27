https://static.news.ru/photo/cccfd576-e21c-11e9-ad59-fa163e074e61_660.jpg Бруно Родригес Паррилья Фото: Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья прокомментировал стратегию военного господства США, а также выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам дипломата, этими действиями Вашингтон хочет развязать новую гонку вооружений.

Паррилья подчеркнул, что американская сторона поддерживает работу около 800 военных баз по всему миру. Кроме того, страна продвигает проекты милитаризации космического и киберпространства.

Куба, по словам главы МИДа, осуждает и подходы США к России в военной сфере. Он отметил продвижение НАТО к российским границам, усугубляемое введением санкций, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Паррилья заявил, что новые санкции Соединённых Штатов против Кубы вредят, в первую очередь, частным компаниям острова. По его словам, финансовая и торговая блокада государства остаётся основным препятствием для его развития.