МИД Ирана счёл диверсией инцидент с судном «Шахрекорд»

https://static.news.ru/photo/b37c6e14-8409-11eb-bd91-96000091f725_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Диверсия, осуществлённая против иранского транспортного судна «Шахрекорд» в Средиземном море, нарушила нормы международного права, заявил 13 марта официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде. По его словам, обстоятельства ЧП выясняют несколько ведомств.

Полученные сообщения подтверждают диверсионную атаку в отношении корабля, что является явным нарушением международного и морского права, — цитирует дипломата ТАСС.

12 марта стало известно, что «Шахрекорд», следовавший из республики в Европу, получил повреждения в результате детонации взрывного устройства на борту. Возникший пожар локализовали, пострадавших нет. Иранские СМИ назвали этот инцидент терактом.

Накануне на греческом острове Керкира в Ионическом море загорелся круизный лайнер MSC Lirica. В момент возгорания на судне был только экипаж, пассажиров не было. ЧП произошло в порту, где лайнер находился на зимней стоянке. Пожар возник в районе шлюпок, пламя охватило правый борт судна. В тушении огня приняли участие прибывшие пожарные, а также сотрудники Береговой охраны.

Ранее сообщалось о гибели двух моряков и об одном пропавшем без вести в результате катастрофы судна Volgo Balt 179 в Чёрном море. Экипаж судна состоял из 13 человек, из которых спасены 10. Все находившиеся на борту судна — граждане Украины. Инцидент произошёл примерно в 100 километрах от побережья Румынии. Судно под флагом Коморских островов шло с грузом угля из Ростова-на-Дону в Констанцу, писал NEWS.ru.