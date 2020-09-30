МИД Греции сообщил о прошедшей встрече Постоянного совета ОБСЕ по Карабаху

https://static.news.ru/photo/48a8fe12-0318-11eb-b3e4-fa163e074e61_660.jpg Анджей Каспшик Фото: osce.org

Вечером 29 сентября по запросу Греции состоялась внеочередная встреча Постоянного совета ОБСЕ. Стороны обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в МИД Греции.

Греческая инициатива направлена на проведение дискуссии в рамках ОБСЕ с участием двух вовлечённых сторон и рассмотрение всех возможных способов деэскалации кризиса, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Греции.

Дипломаты подчеркнули необходимость скорейшего возобновления переговоров по Нагорному Карабаху в Минской группе.

Во время прошедшей встречи личный представитель действующего председателя организации Анджей Каспшик рассказал, что находится на постоянной связи со сторонами конфликта. По его словам, наблюдатели готовы вновь вести мониторинг на месте, как только позволит ситуация, сообщается на сайте ОБСЕ.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва принимает меры по содействию деэскалации конфликта. Россия рассчитывает, что партнёры убедят противоборствующие стороны прекратить огонь.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Дендиас написал письмо председательствующей в ОБСЕ Албании, в котором потребовал внеочередного созыва встречи. В МИД Греции подчеркнули, что кризис можно разрешить только мирными средствами. Дипломаты осуждают вмешательство любой третьей стороны.

Как писал NEWS.ru, власти Азербайджана заявили о недовольстве действиями Минской группы ОБСЕ, которая ведёт безрезультативные переговоры по Нагорному Карабаху на протяжении 30 лет. В Баку подчеркнули, что понимают позицию стран, которые говорят о необходимости Армении и Азербайджана сесть за стол переговоров.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.