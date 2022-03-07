МИД Франции: Макрон 8 марта обсудит с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином, сообщил Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам неформального заседания Совета ЕС в Монпелье, передаёт ТАСС. Ожидается, что разговор двух лидеров состоится 8 марта, стороны обсудят события на Украине.

Главной темой станет ситуация на Украине, — сообщил Ле Дриан.

По его словам, Макрон намерен сказать лидеру КНР, что «у Китая есть ответственность как у постоянного члена Совбеза ООН». В основе этой ответственности лежит «преодоление международных конфликтов», отметил глава французского МИД.

Министр подчеркнул, что у Китая и РФ достаточно близкие отношения и Китай «мог бы повлиять на Россию» во избежание ухудшения ситуации.

Поэтому Китай как великая держава и член Совбеза должен использовать своё влияние, чтобы избежать эволюции ситуации в худшую сторону, — заявил Ле Дриан.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И сообщил о готовности обеспечить эффективность проведения переговоров между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что китайская сторона может стать посредником между двумя государствами. Кроме того, министр выразил надежду, что в предстоящем третьем раунде переговоров Россия и Украина достигнут нового прогресса.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».