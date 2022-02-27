МИД Белоруссии сообщил о готовности площадки для переговоров Москвы и Киева

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Площадка для переговоров России и Украины подготовлена. На данный момент ожидается прибытие делегаций, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в официальном аккаунте ведомства в Twitter. Представителем российской стороны выступает помощник президента РФ Владимир Мединский, от Украины делегацию должен возглавить замглавы МИД Николай Точицкий.

Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций, — написал Глаз.

По словам пресс-секретаря МИД, Белоруссия как принимающая сторона, готова организовать переговорный процесс «в любую минуту».

Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи, — отметил дипломат.

Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что в воскресенье с украинскими участниками встречи была достигнута договорённость о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский также сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля. Он отметил, что украинская делегация ещё не приехала на переговоры с российской стороной на белорусско-украинской границе.