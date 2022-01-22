МИД Австрии рассказал о санкциях против СП-2 при эскалации в Донбассе

Евросоюз разрабатывает новый пакет экономических санкций против России в случае эскалации на юго-востоке Украины, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Он отметил, что меры не будут касаться газового сектора и «Северного потока — 2» в частности, однако допустил отключение России от SWIFT.

В случае эскалации последует очень чёткий, недвусмысленный и быстрый ответ, — сказал Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.

Он отметил, что санкции не коснутся газопровода СП-2, поскольку ЕС «в определённой степени» зависит от российской энергии , хотя газопровод пока не является частью энергосети ЕС. Он отметил, что власти региона не смогут изменить ситуацию в одночасье, если им необходимы тепло и электричество.

Министр не стал отвергать возможность отключения России от системы SWIFT. Однако он отметил, что всё будет зависеть от действий сторон конфликта.

Если российские войска вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий. Есть и другие сценарии: кибератаки, нападения наёмников без опознавательных знаков, — отметил Шалленберг.

Ранее сообщалось, что британское правительство немерено ввести серьёзные экономические ограничительные меры в отношении РФ не только в случае вторжения на Украину, но и при попытке установить в стране «марионеточный режим», заявил заместитель министра юстиции Доминик Рааб. Он подчеркнул, что против Москвы будет принят широкий пакет финансовых и экономических санкций.

Ранее стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Москвы на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Лондон не исключает варианта отключения РФ от международной межбанковской платёжной системы SWIFT и мер против газопровода «Северный поток — 2».

Глава британского правительства Джонсон планирует провести переговоры с целью создания «санкционной коалиции» с лидерами стран G7. Он рассчитывает при их поддержке принять «целенаправленные меры против олигархов, поддерживающих президента России».