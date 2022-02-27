Международный суд ООН получил от Киева заявление по делу против РФ

Международный уголовный суд ООН в Гааге подтвердил, что получено заявление Украины о возбуждении дела против России о геноциде. Киев отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет Москва, сообщает РИА Новости.

Украина подала вчера, 26 февраля 2022 г., заявление о возбуждении дела против РФ в Международный Суд <...> по предмету «спора <...>, касающегося толкования, применения и исполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» («Конвенция о геноциде»), — отмечается в заявлении.

Киев отмечает, что Москва ложно утверждала о геноциде в Луганской и Донецкой областях Украины, а затем объявила и реализовала свою спецоперацию. Украина настаивает на том, что Россия запланировала акты, поэтому «умышленно убивает лиц украинской национальности».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил: Киев требует от суда обязать Москву прекратить спецоперацию на украинской территории, а также привлечь её к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. По его словам, то, что делают российские войска в Харькове, Ахтырке, Одессе, Киеве и других городах и посёлках, тянет на международный трибунал.