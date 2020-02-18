https://static.news.ru/photo/b6618560-52f5-11ea-a8fb-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт в городе Алеппо Фото: imago stock&people/Global Look Press

Из аэропорта Дамаска вылетел первый пассажирский самолет, направляющийся в Алеппо. Это первый рейс, который примет аэропорт Алеппо за последние восемь лет.

Сирийской армии удалось обезопасить административный центр одноимённой провинции от боевиков 16 февраля. Войска установили полный контроль над всеми населёнными пунктами вокруг города. Это около 23 деревень.

NEWS.ru писал ранее, что во время боёв на западе провинции Алеппо боевиками был сбит вертолёт вооружённых сил Сирии. Также от обстрела террористов пострадали несколько сирийских журналистов.