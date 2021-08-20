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Мероприятия с участием Зеленского пытались сорвать на Украине

11:55, 23 августа 2021
Мероприятия с участием Зеленского пытались сорвать на Украине Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Неизвестные злоумышленники пытались сорвать мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского в Черкасской области. Они были посвящены поднятию государственного флага. Об этом сообщает Национальная полиция страны.

Во время мероприятий, посвящённых поднятию государственного флага в Черкасской области, с участием главы государства, группа неизвестных, около 30 человек, пыталась сорвать их и нарушала общественный порядок. Правоохранители отреагировали мгновенно и не допустили правонарушений, — говорится в сообщении.

Были задержаны шесть человек, они грубо нарушали общественный порядок. Силовики составили административные протоколы по статьям «хулиганство» и «нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций». Злоумышленникам грозит штраф.

Ранее в Херсоне упал флагшток к 30-летию Украины стоимостью 22 млн рублей. Конструкцию монтировали, но она внезапно упала и раздавила автомобиль Lexus. Никто не пострадал. Замглавы Херсонской области Эдуард Науменко заявил, что строительство шло с соблюдением всех нормативов.

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