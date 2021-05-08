Меркель выступила против приостановки патентов на вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a45c4c72-b020-11eb-b582-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: John Macdougall/dpa/Global look press

Предложение о временной приостановке действия патентов на вакцины от COVID-19 не сделает эти препараты доступнее. Отказ от юридического запрета на копирование технологий может создать новые проблемы, считает Ангела Меркель. Точку зрения канцлера Германии приводит РБК.

По её словам, это создаст «больше рисков, чем возможностей».

Я не верю, что отказ от патентов — это то решение, которое сделает вакцины доступнее для большего числа людей, — сказала Меркель.

Она отметила важность того, чтобы обладатели патентов имели возможность контролировать качество вакцин. Кроме того, канцлер ФРГ обратила внимание, что увеличить число прививок помогло бы снятие Соединёнными Штатами ограничений на экспорт вакцин и их компонентов в другие страны.

В октябре 2020 года Индия и ЮАР призвали государства, производящие препараты от коронавируса, временно отказаться от патента на них. Этот шаг должен был предоставить доступ к вакцине жителям бедных стран. Всемирная организация здравоохранения и более 60 государств поддержали эту инициативу. Однако администрация бывшего президента США Дональда Трампа вместе с Евросоюзом, Великобританией и Швейцарией выступили против такой меры.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что страна поддержала бы идею снятия патентной защиты на вакцины от коронавируса. По его словам, такие инициативы «заслуживают внимания». Глава государства подчеркнул, что это соответствует правилам Всемирной торговой организации, которые предусматривают снятие патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах. Пандемия как раз и является таким обстоятельством, напомнил Путин.

Кроме того, в конце апреля российский лидер подписал закон, позволяющий использовать изобретения и полезные модели в сфере здравоохранения, а также выпускать лекарства без разрешения правообладателя в экстренных случаях в интересах нацбезопасности. Размер компенсации и порядок выплат средств правообладателям в дальнейшем будет определяться правительством.