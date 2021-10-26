Меркель получила уведомление об окончании её полномочий
Александр Чеков
Александр Чеков
19:40, 26 октября 2021
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании её полномочий на посту канцлера. Как сообщает корреспондент РИА Новости, торжественное мероприятие прошло в резиденции главы государства - дворце Бельвю.
Из-за пандемии коронавируса в мероприятии принимает участие ограниченное число гостей и журналистов. Штaйнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шoльцу, министрам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хeльге Брауну.
Пандемия перевернула мир. Она стала огромным вызовам для вас, для всей страны. Как федеральный канцлер, как министры этого правительства вы взяли на себя ответственность за нашу страну со всей силой и серьёзностью, которых требовала от вас эта ситуация, — заявилШтайнмайер на официальной церемонии.
В соответствии с 69-й статьей конституции Германии, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага ФРГ нового созыва.
Ранее представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер сообщила, кабмин продолжит исполнение обязанностей до формирования нового.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов. Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, наоборот, потерял в новом парламенте значительное число мест, показав худший результат за всю историю.