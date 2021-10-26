Меркель получила уведомление об окончании её полномочий

Украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, которое находится в «серой зоне». Это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил (ООС) Украины в Facebook.

26 октября появилась информация, что украинские силовики предприняли попытку занять населённый пункт Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Об этом сообщили в ДНР. По словам очевидцев, вероятнее всего, в...