Меркель поддержала позицию Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/119ee0ba-0621-11eb-b218-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Christian Spicker/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Его темой стал конфликт в Нагорном Карабахе.

Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Она поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, — сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Меркель также выступила за согласование враждующими сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших солдат из зоны боевых действий.​​​​​​ Разговор между канцлером и премьером состоялся 3 октября.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, которые представляют государства — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 1 октября выступили с совместным заявлением. Они осудили насилие, которое имеет место на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По словам президентов, они скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненых в результате военных действий. Главы государств выступили с призывом немедленно прекратить огонь между сторонами конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.