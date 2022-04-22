Мэра Балаклеи на Украине обвинили в госизмене

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Французский автомобильный концерн Renault сообщил о планах по продаже отечественной компании «АвтоВАЗ», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники в управлении организации. Уже с мая концерн начнёт выводить иностранных работников из Тольятти, при этом часть из них останется в офисе Renault в России. Другую часть переведут на удалёнку, но на АвтоВАЗ они уже не вернутся. В качестве возможных покупателей российской компании указывается государственная корпорация «Ростех» и Минпромторг. Сумма потенциальной сделки оценивается в €1,2 млрд.

Французская группа Renault выйдет из доли АвтоВАЗа, продав её российской компании. С мая концерн выводит иностранных сотрудников из Тольятти, часть из них останется в российском офисе Renault, часть будет переведена...