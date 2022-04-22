Мэра Балаклеи на Украине обвинили в госизмене

Мэра украинского города Балаклеи Ивана Столбового обвинили в госизмене и коллаборационизме, сообщил офис гeнпрокурора Украины в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в России запрещена). Досудебное расследование по уголовнoму производству осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области, добавили в ведомcтве.
Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о подозрении балаклейскому городскому главе по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Киев намерен обратиться с требованием к Москве о выдаче Ильи Кивы, ранее лишённого мандата депутата украинского парламента.
В марте Киву заподозрили в госизмене, покушении на территориальную целостность и в незаконном обращении с оружием. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. В ответ на заявление политик заметил, что знал об этом ещё в январе, поэтому уже тогда через Испанию уехал в Москву.