«Мельник, вон»: украинского посла освистали в Берлине Украинского посла Мельника освистали в Берлине у мемориала советским солдатам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник / Фото IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Украинского посла в Берлине Андрея Мельника освистали во время возложения венка к советскому военному мемориалу в память о жертвах Второй мировой войны в Тиргартене, сообщает газета Berliner Zeitung. Присутствовавшие выражали своё недовольство по поводу запрета демонстрации украинского флага, который не распространялся на дипломатов и ветеранов. Они выкрикивали лозунг «Мельник, вон» на украинском и немецком языках, некоторые из участников были одеты в национальные цвета Украины.

По информации издания, на мероприятии присутствовало несколько сотен человек. Один из участников раздавал бумажные украинские флаги, которые сразу же собирала полиция. Кроме того, в ходе возложения венков один украинский флаг пришлось свернуть, поскольку его сочли слишком большим. Украинская делегация принесла флаг длиной около 25 метров.

В настоящее время проводится памятное мероприятие при участии посла Украины на советском мемориале Тиргартен, приглашённым гостям которого разрешено показывать флаги, что вызывает недовольство окружающих, — сообщили в полиции.

Ранее появилась информация о том, что немецкая полиция запретила демонстрацию украинского и российского государственных флагов на время проведения памятных мероприятий 8 и 9 мая в Берлине. В качестве исключения флаги разрешили приносить дипломатам и ветеранам войны. Позже власти города пояснили, что запрет действует только на территории ряда мемориалов. Мельник такое решение охарактеризовал как «пощёчина украинскому народу».

В начале мая немцы возмутились словам украинского посла в отношении канцлера Германии Олафа Шольца, которого Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой». Многие граждане потребовали выслать Мельника из страны, а некоторые посоветовали украинскому дипломату отравиться на фронт.