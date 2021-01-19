Мексика закупит у РФ миллионы доз вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/447213d8-5a70-11eb-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Мексики планируют закупить у России 7,4 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» в период с января по март 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Марсело Эбрарда.

По его словам, запрос на выдачу разрешения на использование препарата в Мексике на данный момент находится на рассмотрении. 7,4 млн доз вакцины на этом этапе будут использованы для вакцинации 3,7 млн человек. Первая партия объёмом 400 тыс. доз прибудет в республику в период с 25 по 29 января.

С конца февраля 2020 года в Мексике было выявлено 1 649 502 случая коронавируса. Скончались 141 248 человек. 1 237 321 пациент выздоровел. С 24 декабря 2020 года в республике проходит вакцинация населения препаратом компании Pfizer. На сегодняшний день вакцину получили около полумиллиона мексиканцев, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ирландское агентство — регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) с начала вакцинации получило 81 сообщение о побочных эффектах от вакцин компаний Pfizer, BioNTech и Моderna. Об этом сообщает местная газета The Irish Times.