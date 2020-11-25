Меган Маркл рассказала о случившемся летом выкидыше

https://static.news.ru/photo/b7ddaa46-2f08-11eb-ac63-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Pool/Global Look Press

Супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребёнка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша. Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.

Это июльское утро началось так же, как и все остальные: сделать завтрак, покормить собак, собрать волосы в хвост, до того как я выну сына из кроватки. После того, как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребёнка, — написала в New York Times Маркл.

Она вспомнила, что потом, сидя на больничной койке, наблюдала, как сердце её мужа «разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего».

И я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, спросить: «Ты в порядке?», — призналась герцогиня Сассекская.

Как писал NEWS.ru, Меган Маркл рассчитывает баллотироваться в президенты США через четыре года. Соответствующими данными делятся неназванные источники, близкие к семье. По их словам, именно по этой причине пара переехала в Соединённые Штаты, отказавшись от титулов в Британии. Тем не менее, есть и те, кто не разделяет подобного мнения о планах Меган. Авторитетные источники из числа её коллег настаивают на том, что супруга принца Гарри не планирует строить политическую карьеру, «хотя нельзя отрицать, что она интересуется политикой и занимается ею как отдельной темой».