Меган Маркл уличили в желании стать президентом США

Американская актриса Меган Маркл, которая является супругой принца Гарри, рассчитывает баллотироваться в президенты США через четыре года. Соответствующими данными делятся неназванные источники, близкие к семье. По их словам, именно по этой причине пара переехала в Соединённые Штаты, отказавшись от титулов в Британии. Отчасти поводы так считать даёт недавний факт участия Гарри и Меган в агитационном ролике.

О том, что амбициозная актриса вынашивает план стать человеком номер один в США, со ссылкой на близких друзей семьи сообщило издание Vanity Fair. Скандальный отъезд бывших старших членов королевской семьи стал только увертюрой к началу политической карьеры, уверены собеседники журнала. По их словам, выдвижение Меган может произойти уже в 2024 году.

Одна из причин, по которой она (Меган. — NEWS.ru) не спешила отказываться от американского гражданства, заключалась в сохранении возможности заняться большой политикой, — сказал один из близких друзей королевской семьи.

Тем не менее есть и те, кто не разделяет подобного мнения о планах Меган. Vanity Fair ссылается на авторитетные источники из числа её коллег. Они настаивают на том, что супруга принца Гарри не планирует строить политическую карьеру, «хотя нельзя отрицать, что она интересуется политикой и занимается ею как отдельной темой».

Подтверждение того, что Гарри и Меган намереваются отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость, появилось 8 января благодаря их посту в Instagram. Изменения, которые касаются их полномочий, вступили в силу 31 марта. С этого момента пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в рамках различных официальных турне, принимать на себя другие церемониальные обязанности и пользоваться титулами Их Высочеств. Главным поворотным моментом стало то, что ушедшие в раскол члены семьи перестали получать средства из бюджета Великобритании, которые были связаны с их официальной ролью членов монаршей династии. Известно, что после переезда Гарри и Меган приобрели дом на берегу Тихого океана в американском штате Калифорния.

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О том, почему герцог и герцогиня решили отказаться от полномочий старших членов королевской фамилии, спорят до сих пор. Однако есть гипотеза, согласно которой супруги оказались слишком утомлены назойливым вниманием британских таблоидов. Как обращал внимание сам Гарри, издания развернули настоящую травлю его супруги и стали постоянным источником недостоверных слухов о ней. Другая гипотеза говорит о том, что внутри правящего дома есть серьёзная размолвка — между принцем Гарри и его братом Уильямом.

Однако после переезда Гарри и Меган ожидалось, что они будут политически нейтральными в новой, уже американской среде. Тем более что сам принц старался не демонстрировать свою политическую активность в Британии. Но всё пошло по-другому. Гарри вместе со своей супругой накануне записали агитационный ролик для ноябрьских выборов президента США. На опубликованной в Интернете видеозаписи Маркл называет голосование «самым важным в жизни». Гарри, в свою очередь, отмечает, что «по мере приближения ноября жизненно важно отвергнуть ненависть в речах, дезинформацию и негатив в Сети».

На пресс-конференции 24 сентября в Белом доме один из журналистов попросил президента Дональда Трампа прокомментировать эту запись, интерпретировав её так, что пара выступает за номинанта от демократов Джо Байдена. В ответ на это американский лидер заявил, что не является фанатом Меган «и она, возможно, это знает». Гарри же он пожелал удачи. Как бы то ни было, но этим эпизодом Vanity Fair иллюстрирует свои доводы об амбициях герцогини.