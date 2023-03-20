Медведев пригрозил Гааге гиперзвуком: сколько ракет у РФ, можно ли их сбить Военные эксперты объяснили, какими ракетами угрожает Европе Дмитрий Медведев и в чём их преимущество

Фото: Министерство обороны РФ

МиГ-31 ВКС с авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Экс-президент, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил вероятность применения гиперзвукового оружия против Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. NEWS.ru пообщался с военными экспертами и узнал, что представляет собой гиперзвуковое оружие, какие его образцы есть на вооружении ВС РФ и можно ли его перехватить.

Что сказал Медведев (и не только он)

В ответ на решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале написал, что европейские судьи «раздухарились напрасно», не побоявшись «поднять руку на крупнейшую ядерную державу».

«Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд — лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо», — написал Медведев.

С похожей позицией выступила ранее в заявлении по поводу решения МУС главред канала RT и медиагруппы «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян: «Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы».

Что такое гиперзвуковое оружие, какое оно бывает

Гиперзвуковым называют летательный аппарат, способный перемещаться в атмосфере со скоростью большей или равной 6000 километров в час (как минимум в пять раз больше скорости звука), или 1,6 километра в секунду, а также маневрировать с использованием аэродинамических сил.

Существует два базовых типа гиперзвукового оружия — «ракеты» и «планеры». Первые летят за счёт работы двигателя, они способны перемещаться на границе стратосферы, поскольку в разреженном воздухе проще разогнаться до гиперзвуковой скорости. Вторые — это, как правило, аппараты, стартующие как баллистическая ракета и достигающие определённой высоты, после чего они направляются к цели на скорости, превышающей скорость звука в пять и более раз.

Гиперзвуковую ракету или планера трудно перехватить, особенно, если она совершает манёвры. В этом случае перехватчик должен маневрировать с ещё большими перегрузками, чем цель.

Фото: Министерство обороны РФ Ракетный комплекс «Авангард»

Можно ли перехватить гиперзвуковое оружие

Как рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, гиперзвуковое оружие «абсолютно никак перехватить невозможно».

«У него наивысшая скорость, и даже визуально невозможно увидеть полёт ракеты. Сам полёт, от старта ракеты до удара, в зависимости от расстояния, занимает не более одной-двух минут. Удар гиперзвуковым оружием будет точным, поэтому Медведев это и озвучил. Его (гиперзвуковое оружие. — NEWS.ru) можно применить в разных условиях», — пояснил эксперт.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин заявил NEWS.ru, что «не стоит разбрасываться такими угрозами и уподобляться милитаристски настроенным деятелям». Таких, по его мнению, «полно на Западе».

Накануне о гиперзвуковом оружии в интервью телеканалу «Россия 1» говорил и президент РФ Владимир Путин. По его словам, у страны есть этот вид вооружений, которого не было еще в 2014 году: «Мы его, правда, не применяем, но оно у нас есть».

Какие образцы гиперзвукового оружия есть в РФ

В России разрабатываются несколько программ гиперзвукового оружия. Среди них — комплекс «Авангард», запускаемый межконтинентальной баллистической ракетой. Первый полк, вооружённый комплексами с боевым блоком этой модели, заступил на боевое дежурство ещё в 2019 году.

В РФ уже эксплуатируется гиперзвуковая ракета «Кинжал». Она была принята на опытное вооружение с декабря 2017 года на аэродромах Южного военного округа, а с 2018-го начались эксплуатационные войсковые испытания. Как заявлял глава ведомства Сергей Шойгу, «Кинжал» несколько раз применялся на Украине.

Фото: Министерство обороны РФ МиГ-31, оснащенные сверхзвуковым ракетным комплексом «Кинжал»

Также в России разработана ракета морского базирования «Циркон». В августе 2022 года Шойгу заявил об их принятии на вооружение и о начале серийного производства. В феврале Владимир Путин анонсировал массовые поставки ракет этого типа.

Также недавно Путин обещал, что до конца 2023 года на боевое дежурство поступят ракеты «Сармат». Незадолго до этого американский телеканал CNN сообщал, что их испытания были неудачными, но в МИД РФ это опровергали.

Сейчас на вооружении российских ВС стоят три гиперзвуковых комплекса, подытожил для NEWS.ru военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. Это ракетный комплекс «Авангард», авиационный комплекс «Кинжал» и противокорабельная крылатая ракета «Циркон».

«У нас есть стратегический ракетный комплекс „Авангард“. Его дальности хватит, чтобы ударить в любую точку земного шара. Его боеголовка летает со скоростью 28 Махов. Ни перехватить, ни обнаружить невозможно», — рассказал эксперт.

Какой ракетой можно поразить условную Гаагу

«„Кинжал“ — гиперзвуковая ракета, десять скоростей звука. Летает на дальности до 2,5 тыс. км. Ее подвешивают к нашему дальнему перехватчику МиГ-31, который имеет радиус действия 2000 км. Так что дальность применения „Кинжала“ — 4,5 тыс. км. Это вся Европа», — добавил Литовкин.

А если запуск производить не с территории России, а с военного корабля, то будет достаточно и крылатого «Циркона».

«Дальность действия „Циркона“, скорость у которого тоже 10 Махов, 1000 км. Так что попасть в любую точку Европы элементарно с Атлантического океана», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Где находятся российские гиперзвуковые комплексы

«„Авангард“ стоит в Оренбургской области, поселок Ясный. МиГ-31 может базироваться где угодно, на любом аэродроме. А „Цирконы“ находятся на корабле „Адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков“», — рассказал Литовкин.

По его словам, на фрегате «Адмирал Горшков» установлено 24 крылатых ракеты «Циркон». Военный корабль, который входит в состав Северного флота, сейчас прошел Атлантический океан, обошел вокруг Африки и находится в Индийском океане.

«Я не знаю конечной цели его похода. Не исключено, что он дойдет до Тихого океана, до Владивостока», — добавил военный эксперт.

Ракеты «Циркон» могут размещаться не только на надводных кораблях, но и на подводных лодках.

«У них есть великое достоинство, что они могут встать в пусковые стаканы любой подводной лодки. Там, где есть „Ониксы“, где есть „Калибры“ (семейство российских крылатых ракет), в эти пусковые стаканы элементарно встают „Цирконы“. В принципе, их можно и на землю поставить, как и „Калибры“», — отметил собеседник NEWS.ru.

Какое еще оружие способно достичь Гааги

По словам вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, гипотетически удар по зданию МУС в Гааге возможно и без использования гиперзвуковых комплексов.

«Почему гиперзвуковое оружие? Почему нельзя ударить „Калибром“ простеньким? Там что, вокруг здания Международного уголовного суда поставили комплекс ПВО?» — сказал Сивков.

Необходимости использования против наземной цели в Европе именно гиперзвуковых систем нет, соглашается Виктор Литовкин.

«Есть у нас не гиперзвуковая, но сверхзвуковая ракета „Искандер-М“, дальность действия которой 500 км. Она находится на территории Калининградской области. С территории Калининградской области 500 км — это пол-Европы», — сказал он.

«Я уж не говорю про „Калибры“. Они летают со скоростью под 1000 км/ч, но дальность — 2,5 тыс. км. Средиземное море, Черное море. Достают до любого населенного пункта Европы, до любого объекта в Европе», — заключил эксперт.

У каких стран, помимо России, есть гиперзвуковое оружие

Программы гиперзвукового оружия разрабатываются в США, России и Китае. Разработки также ведутся в Австралии, Франции, Японии и КНДР.

По мнению военных экспертов, за последнее десятилетие РФ и КНР обогнали США в своих программах.

В США также существует несколько программ. Одна из них — «Гиперзвуковое оружие большой дальности» — предусматривает создание гиперзвукового планера. Его испытательные пуски запланированы на конец 2023 года. В рамка проекта Пентагона «Концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» ведётся разработка небольшой ракеты воздушного базирования крылатой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Другая американская программа носит название «Гиперзвуковая ударная крылатая ракета». Подробностей о ней нет.

В декабре 2022 года США успешно испытали полностью боеспособный прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW.

В Китае одной из самых известных программ создания гиперзвукового оружия стала DF-17. По предварительным данным, это планирующий боеприпас, разгоняющийся при помощи твердотопливной ракеты. Его испытания проводили в 2021 году. Помимо этого, сообщалось о разработке в КНР проектов DF-26 (мобильная твердотопливная баллистическая ракета) и DF-31.