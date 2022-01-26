Медведев оценил планы по размещению военных баз на Кубе и в Венесуэлле

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил перспективу размещения российских военных баз на Кубе и в Венесуэлле. Он отметил, что о таком исходе не может быть и речи, так как эти страны стремятся выйти из изоляции и интересы РФ, прежде всего, должны соотноситься с интересами этих государств. Его слова приводит «Вы слушали маяк».

Куба и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, восстановить нормальные отношения с США, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в период СССР. Я считаю не очень правильным сейчас вообще на эту тему рассуждать, — сказал Медведев.

По словам зампреда Совбеза РФ, у России действительно есть договорённости о присутствии военного контингента с другими государствами, однако «забегать вперёд» и заявлять, что страна хочет военные базы в других государствах, он считает неправильным. Медведев подчеркнул, что такие заявления только провоцируют напряжённость в мировом сообществе.

Ранее Медведев заявил, что единственной возможностью избежать войны является договор по гарантиям безопасности. Однако существует масса людей, которые зарабатывают, спекулируют на эскалации, кто-то — по недомыслию, а кто-то — проводя определённую политическую линию.