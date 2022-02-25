Представитель ДНР Басурин: оборона ВСУ практически пройдена
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:36, 26 февраля 2022
Эдуард БасуринФото: dan-news.info
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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что эшелонированная оборона вооружённых сил Украины была прорвана, передаёт РИА Новости. Басурин также сообщил, что в республике есть жертвы среди мирного населения: 13 граждан получили ранения, 5 погибли.
Эшелонированная оборона украинских войск практически пройдена, — сообщил он.
Ранее Басурин рассказал, что «отступающие силы украинских националистов» планируют осуществить «кровавые провокации». В частности, речь идёт о якобы готовящемся массированном обстреле Краматорска, Славянска и Дмитрова.
Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым кварталам Старобельска. В результате погибли мирные жители.