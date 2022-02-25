Представитель ДНР Басурин: оборона ВСУ практически пройдена

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Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым кварталам Старобельска. В результате погибли мирные жители, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, — говорится...