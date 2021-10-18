Медведчук оценил слова Зеленского о возможном «обмене» в Россию

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов был бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука в Россию при наличии у того российского гражданства, демонстрирует, в какую моральную пропасть рухнула страна. Об этом оппозиционный политик сообщил на своём сайте.

Накануне Зеленский заявил, что мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на граждан Украины, находящихся в тюрьмах России.

То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила своё существование как правовое государство, — заявил Медведчук.

Политик добавил, что у него не было и нет другого гражданства кроме украинского. Медведчук также подчеркнул, что не заинтересован в обмене.

8 октября украинские правоохранительные органы предъявили Медведчуку обвинения в госизмене. Следователи ГРУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины якобы установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах.

Медведчук заявил, что украинская власть пытается уничтожить оппозицию и именно поэтому занимается фабрикацией дела.