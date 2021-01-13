Медсестра из «красной зоны» рассказала об умирающих пациентах

https://static.news.ru/photo/6c8d4b04-5619-11eb-aa32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Медсестра из Великобритании Амира Шейх заявила, что не может спать из-за стресса, вызванного работой в клинике в условиях пандемии коронавируса. По её словам, не дают покоя мысли о больных и умерших, которых ей пришлось увидеть «огромное количество».

Мы на ногах по 13 или 14 часов в день, бегая вокруг [пациентов]. Я больше не могу спать, потому что меня мучают кошмары, — отметила 28-летняя Шейх в беседе с The Mirror.

Она добавила, что в больничных палатах Британии царят отчаяние и хаос.

Теперь смерть повсюду. И каждый день так же плох, как и следующий. Иногда это бывает так сильно. Вы чувствуете себя настолько плохо, что не можете даже заставить себя выпить стакан воды, — пояснила медсестра.

Она убеждена, что многие люди заразились коронавирусом и умерли, потому что другие не носили маску или захотели пообщаться с друзьями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские врачи выявили почти 47,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. Число смертей за этот период составило 1564, что стало рекордом с начала пандемии. За последнюю неделю число летальных исходов от COVID-19 в Соединённом Королевстве выросло сразу на 52% по сравнению с прошлой неделей.