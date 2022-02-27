Мединский заявил, что делегация РФ ждёт прибытия украинской стороны

В Гомельской области делегация РФ на переговорах с представителями Украины ожидает начала встречи, сообщил «Интерфаксу» глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Площадка для российско-украинских переговоров уже подготовлена, принимающая сторона готова организовать процесс «в любую минуту». Делегация из Киева ещё не прибыла.

На вопрос, о том, как скоро можно ожидать начала переговорного процесса с представителями Киева, Мединский ответил: «Ждём».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящие переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют».

По данным Sputnik Беларусь, пункты пропуска «Александровка» и «Вильча» станут местом переговоров России и Украины. Белорусский город Наровля ближе всех расположен к этому месту. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что представители Киева примут участие в переговорах. Встреча пройдёт на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять «без дополнительных условий».

На решение Зеленского отправить в Белоруссию переговорщиков повлиял телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прошёл 27 февраля.