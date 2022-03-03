Мединский назвал время и место переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров России и Украины состоится в Брестской крепости. Ориентировочно они начнутся в 15:00, рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает «Интерфакс».

Переговоры состоятся <...> на территории Брестской области Белоруссии. <...> Мы спокойно абсолютно ждем к 15:00. Я думаю, что в 15 переговоры начнутся, — сказал он.

По словам Мединского, блок предложений Москвы на переговорах с Киевом включает в себя гуманитарный, военно-технический и политический аспекты.

Ранее сообщалось, что местом второго раунда переговоров была выбрана Беловежская пуща. Однако затем появилась информация об изменении места встречи делегаций. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов к продолжению переговоров с Россией, но не к принятию ультиматумов.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.