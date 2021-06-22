Матвиенко выразила надежду на сотрудничество России и Армении

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что новое руководство Армении продолжит сотрудничество с Россией по всем направлениям. Её слова приводит РИА Новости.

По её мнению, Россия будет взаимодействовать с новым парламентом Армении. Матвиенко отметила, что в республике выиграли те политические силы, с которыми Россия сотрудничала в последние годы.

Сейчас очень важно, чтобы те политические силы, которые не победили, чтобы всё решалось мирным путём — диалога и взаимодействия, чтобы как можно быстрее было сформировано правительство, — подчеркнула она.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, 20 июня. В них победила партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна, она набрала 53,92%, у блока «Армения» Кочаряна 21,04%.

Ранее Пашинян заявил, что в стране завершился политический кризис. Он призвал все политические силы прекратить ругань и вернуться к нормальной работе.