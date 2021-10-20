Матвиенко назвала условие признания талибов Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допускает признание Россией временного правительства Афганистана во главе с представителями сторонников движения «Талибан» (запрещено в РФ), но при условии его инклюзивности и защиты прав граждан. Её слова приводит ТАСС. По словам политика, с представителями талибов нужно вести диалог и встречаться.

Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по-настоящему инклюзивное правительство, которое не только включало бы представителей тех племен и народностей, народов, проживающих на территории Афганистана, но и все политические силы, — сказала Матвиенко.

По её словам, такая конструкция будет более устойчивой и обеспечит мирное становление Афганистана как государства. Российская сторона призывает к обеспечению и защите прав людей, в первую очередь женщин и детей. При этом она добавила, что вопрос признания или непризнания талибов на сегодня не является первоочередным шагом.

Я думаю, если в результате этого диалога талибами будут приняты те условия, о которых я говорила, не просто приняты на бумаге, а будут реализовываться в действии, я думаю, что это будет, конечно, признание их, потому что они сегодня реальная власть там, — заключила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия призывает «Талибан» сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Задача достижения устойчивого мира в этой стране всё ещё актуальна. На переговорах с талибами Лавров призвал их выполнять свои обещания, в том числе о том, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран. Также глава российского МИД напомнил талибам о важности социальной политики, соблюдения основных прав и свобод граждан.