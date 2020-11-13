Массовое убийство мирных жителей расследуют в Эфиопии

https://static.news.ru/photo/f8b57a62-2643-11eb-9683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergi Reboredo/picture alliance/Global Look Press

Правозащитники сообщили о гибели множества местных жителей штата Тыграй, где идут боевые действия. Эти данные проверяет эфиопская комиссия по правам человека, сотрудники комиссии направлены к месту событий.

Amnesty International заявила 12 ноября о гибели огромного числа, предположительно, сотен гражданских лиц в городе Май-Кадра в ночь на 9 ноября. Подозреваемые в преступлении не указываются. 13 октября специальный советник ООН по предупреждению геноцида Прамила Паттен и специальный советник по вопросам концепции «Ответственность за защиту» Карен Смит выразили озабоченность об эскалации межэтнической напряжённости в Эфиопии и убийствах мирных жителей, передаёт ТАСС.

В Эфиопии федеральные войска страны ведут бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) с 4 ноября 2020 года. Глава Минобороны Канеа Ядета заявил 11 ноября, что целью операции в штате Тыграй является разгром группировки НФОТ, которая угрожает государственному суверенитету.

Эфиопский премьер Абий Ахмед произвёл кадровые перестановки в правительстве. Он назначил новых главу штаба вооружённых сил и министра иностранных дел из-за военного обострения в районе Тыграй на севере страны. 7 ноября суданские власти закрыли границу с Эфиопией. По предварительным данным, чиновники опасаются распространения на территорию страны нестабильности из эфиопского штата Тыграй. Меры призваны пресечь проникновение в республику боевиков из указанного региона, писал NEWS.ru.