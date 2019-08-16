https://static.news.ru/photo/99af2536-c14a-11e9-a0de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Аномальная летняя жара вызвала массовую гибель лосося на Аляске. Причиной специалисты называют тепловой стресс, который не может пережить рыба.

Жалобы властям региона начали поступать от жителей территорий вдоль реки Коюкук. На место выезжала директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон, сообщает CNN .

Чиновник и учёные обнаружили более 850 мёртвых лососей во время нереста. При этом было отмечено, что на самом деле погибло в десять раз больше рыбы.

Ранее News.ru сообщал, что норвежские рыбаки и охотники обеспокоены нашествием «русского лосося». Именно так в Норвегии называют горбушу. Ассоциация охотников и рыболовов Сер-Варангера уже установила ловушки неподалёку от норвежско-российской границы. Обеспокоенность рыболовной ассоциации и научного сообщества связана с тем, что «русский лосось» вытеснит местные виды рыб.