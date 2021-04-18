Масштабный сбой «обрушил» тысячи сайтов по всему миру

https://static.news.ru/photo/d980eca6-a0e3-11eb-9f64-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Тысячи сайтов и сетей по всему миру временно оказались недоступными из-за масштабной утечки маршрутов BGP (протоколы динамической маршрутизации). Первоначально проблемы начались у автономной системы Vodafone (AS55410) в Индии, но в итоге повлияли на крупные предприятия в Соединённых Штатах Америки, включая Google.

Операторы заметили несоответствия в системах маршрутизации интернет-трафика, подтверждавших попытки преступников перехватить данные BGP, передаёт портал Cisco BGPMon. Глава команды аналитиков компании Kentik Даг Мэдори подтвердил в социальной сети данные BGPMon. По его мнению, объём идущего через ASN 55410 трафика увеличился в 13 раз.

Large BGP routing leak out of India this morning.



AS55410 mistakenly announced over 30,000 BGP prefixes causing a 13x spike in inbound traffic to their network according to @kentikinc netflow data.



(cc: @anurag_bhatia , @aftabsiddiqui , @jaredmauch ) pic.twitter.com/PQ4iiTKD2Q — Doug Madory (@DougMadory) April 16, 2021

В результате сервис ошибочно объявил о поддержке свыше 30 тысяч маршрутов BGP, после чего через него начал проходить больший объём трафика, чем он мог обработать.

Ранее сообщалось, что IT-компания Census IT Security Works заявила об угрозе удалённого взлома операционной системы Android, если владелец смартфона использует мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18. В ранних версиях менеджера особенность обмена данными между пользователями позволяет злоумышленникам получить доступ к переписке или даже вмешаться в диалог. Последняя версия WhatsApp имеет номер 2.21.7.14.