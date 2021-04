Масштабный сбой «обрушил» тысячи сайтов по всему миру

Операторы заметили несоответствия в системах маршрутизации интернет-трафика, подтверждавших попытки преступников перехватить данные BGP, передаёт портал Cisco BGPMon. Глава команды аналитиков компании Kentik Даг Мэдори подтвердил в социальной сети данные BGPMon. По его мнению, объём идущего через ASN 55410 трафика увеличился в 13 раз.

Large BGP routing leak out of India this morning.



AS55410 mistakenly announced over 30,000 BGP prefixes causing a 13x spike in inbound traffic to their network according to @kentikinc netflow data.



(cc: @anurag_bhatia , @aftabsiddiqui , @jaredmauch ) pic.twitter.com/PQ4iiTKD2Q