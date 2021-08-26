Масштабная уязвимость для аккаунтов обнаружена в облачном сервисе Microsoft

В облачном сервисе Microsoft Azure найдена масштабная уязвимость, которая может позволить получить доступ к миллионам аккаунтов. Этим сервисом пользуются многие крупнейшие компании мира, сообщает Reuters.
Специалисты по компьютерной безопасности компании Wiz сумели
Например, Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix используют Cosmos DB для управления огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени, — уточнили в Wiz.
Представители Microsoft впоследствии заявили, что уязвимость устранили, а свидетельств того, что злоумышленники успели ею воспользоваться, нет. Пользователи получили оповещения об инциденте и рекомендации поменять электронные ключи.
Ранее сообщалось, что Microsoft представила облачную версию операционной системы, которая получила название Windows 365. Она
В Microsoft рассчитывают предоставить «организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников» за счёт того, что Windows 365 хранит информацию в облаке, а не на устройстве.