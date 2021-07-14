Microsoft представила облачную версию Windows

Американская корпорация Microsoft представила облачную версию операционной системы, которая получила название Windows 365. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Windows 365 предназначена для получения пользователем доступа к своим данным и приложениям с любого устройства в удалённом режиме. Это нужно, чтобы обеспечить бесперебойную работу компаний, сотрудники которых трудятся в удалённом режиме.

В Microsoft рассчитывают предоставить «организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников» за счёт того, что Windows 365 хранит информацию в облаке, а не на устройстве.

В конце июня Microsoft на шоу What's Next for Windows показала новую версию своей операционной системы — Windows 11. Дизайн системы полностью преобразится. Меню «Пуск» и панель задач переместится на центральную часть экрана, окна программ будут закруглены, а «живые» притки полностью исчезнут из ОС. Кроме того, Windows получит новые анимации.

Также в интерфейс будет интегрировано окно с персональными виджетами, которые подбираются автоматически на основе искусственного интеллекта. Система научится в автоматическом режиме поддерживать приложения, разработанные под Android, при этом разработчики, загрузив такую программу в Windows Store, будут получать всю прибыль от внутренних транзакций.