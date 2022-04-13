Макрон вновь созвонится с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни собирается вновь провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт ТАСС. С начала спецоперации РФ лидеры Франции и России созванивались уже девять раз.

В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным, — сказал Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины завершится ко Дню Победы — 9 мая. Он добавил, что лидер РФ Владимир Путин хочет приурочить итог специальной операции к празднику Победы над германским фашизмом в Великой Отечественной войне. Он также выразил уверенность в том, что Путин намерен довести операцию до конца.

Накануне Эммануэль Макрон отметил, что свою политику, основанную на намерении поддерживать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, считает правильной. По его мнению, это позволит создать новую систему безопасности в Европе.