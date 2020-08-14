Макрон согласился принять участие в предложенном Путиным саммите

https://static.news.ru/photo/1170e1be-de4f-11ea-a8f4-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press/Keystone Press Agency

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что готов принять участие в саммите «пятёрки» Совета безопасности ООН с участием Германии и Ирана по проблемам, связанным с иранской ядерной сделкой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Мы подтверждаем нашу принципиальную готовность принять участие в саммите. Франция уже выдвигала аналогичные инициативы в прошлом, — заявил представитель администрации французского президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсуждение в ООН вопросов, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, становится всё напряжённее. Как передавал NEWS.ru, российский лидер подчеркнул важность неотложного решения этой проблемы и призвал провести онлайн-саммит с участием членов Совбеза, Берлина и Тегерана.

Президент РФ предложил в ходе саммита, если он состоится, установить параметры совместной работы по формированию в регионе Персидского залива механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Достичь этой цели, по словам Путина, можно с помощью политической воли и созидательной энергии.