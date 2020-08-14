Макрон согласился принять участие в предложенном Путиным саммите

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что готов принять участие в саммите «пятёрки» Совета безопасности ООН с участием Германии и Ирана по проблемам, связанным с иранской ядерной сделкой.
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Мы подтверждаем нашу принципиальную готовность принять участие в саммите. Франция уже выдвигала аналогичные инициативы в прошлом, — заявил представитель администрации французского президента.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсуждение в ООН вопросов, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, становится всё напряжённее. Как передавал NEWS.ru, российский лидер подчеркнул важность неотложного решения этой проблемы и призвал провести онлайн-саммит с участием членов Совбеза, Берлина и Тегерана.
Президент РФ предложил в ходе саммита, если он состоится, установить параметры совместной работы по формированию в регионе Персидского залива механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Достичь этой цели, по словам Путина, можно с помощью политической воли и созидательной энергии.
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