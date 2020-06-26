Макрон объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москву

https://static.news.ru/photo/8a43c408-b7cb-11ea-a7e4-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирался приехать в Москву на парад Победы, но этому помешал коронавирус, сказал он российскому лидеру Владимиру Путину. Общение президентов проходило посредством видеоконференции.

Как я тебе уже написал и ещё раз хочу сказать, Франция отдаёт дань памяти тем жертвам, которые принёс советский народ во время Второй мировой войны: это 27 млн жертв среди военных и мирного населения. И мы хотим отдать дань памяти народам Восточной Европы, которые тоже пострадали в эти тяжёлые исторические времена, — отметил глава Пятой республики.

Макрон также заявил о важности защиты исторической памяти и о необходимости помнить исторические раны.

Я также знаю, как важно защищать работу над исторической памятью, над которой работают наши учёные-историки. Необходимо помнить обо всех тех исторических ранах, необходимо избежать инструментализации, которая иногда может произойти. И великие нации должны проводить такую работу, — подчеркнул он.

Власти РФ приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Дата торжества в итоге была назначена на 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году.

В прошедшем в этот раз на Красной площади мероприятии участвовали не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Среди иностранных гостей праздника на центральной трибуне были президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Были приглашены и другие гости, но поездки многих сорвались. Францию (как и Германию) на торжестве представлял посол.

Ранее NEWS.ru писал, что Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на юбилейные торжества, не смогли посетить российскую столицу.