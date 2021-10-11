Макрон и Меркель поговорили с Зеленским, а потом с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, говорится в Twitter главы Украины. После этого европейские политики пообщались об этом с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Зеленский рассказал , что обсудил с лидерами Франции и Германии активизацию переговоров для завершения войны в Донбассе и подготовки саммита «нормандской четвёрки». Стороны подчеркнули важность обязательств, взятых на парижском саммите в 2019 году. Кроме того, они отметили необходимость детально обсудить состояние выполнения обещаний на предстоящем саммите. Меркель и Макрон пообещали поднять этот вопрос на переговорах с Путиным.

После этого Кремль сообщил о разговоре лидеров Франции и Германии с Путиным. Политики выразили заинтересованность в дальнейшей координации работы в «Нормандском формате», а также отметили важность минских договорённостей.

Путин «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям», сообщили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для встречи президентов России и Украины до конца года нет. По его словам, Путин никогда не отвергал возможность переговоров, но прежде всего необходимо определиться с повесткой, притом что каких-либо подвижек в процессе определения ключевых вопросов встречи нет.