Макрон и Меркель поговорили с Зеленским, а потом с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, говорится в Twitter главы Украины. После этого европейские политики пообщались об этом с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
Зеленский
После этого Кремль
Путин «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям», сообщили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для встречи президентов России и Украины до конца года нет. По его словам, Путин никогда не отвергал возможность переговоров, но прежде всего необходимо определиться с повесткой, притом что каких-либо подвижек в процессе определения ключевых вопросов встречи нет.